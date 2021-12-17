Son dakika haberleri | Trabzon'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Trabzon'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Trabzon'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA / Aydın Gelleci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ahmet K. idaresindeki 61 KN 397 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Gülbahçe Mahallesi mevkisinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek, Gökhan A'nın kullandığı 61 FJ 731 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat ve Vakfıkebir'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın ardından kısa süreli trafiğe kapanan Giresun- Trabzon güzergahı çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Son dakika haberleri | Trabzon'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Trabzon'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA / Aydın Gelleci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title