Son dakika haberleri | Trabzon'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA / Aydın Gelleci - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
ÇARŞIBAŞI, TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki 61 KN 397 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Gülbahçe Mahallesi mevkisinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek, Gökhan A'nın kullandığı 61 FJ 731 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat ve Vakfıkebir'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazanın ardından kısa süreli trafiğe kapanan Giresun- Trabzon güzergahı çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.