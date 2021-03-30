Son dakika haberleri: Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor
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Son dakika haberleri: Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor

Son dakika gündem haberine göre "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Tortum Belediyesi tarafından uygulanacak olan "Tortum Yüzen Adalar Turizme Kazandırılıyor" projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider arasında imzalandı.

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"Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Tortum Belediyesi tarafından uygulanacak olan "Tortum Yüzen Adalar Turizme Kazandırılıyor" projesinin protokolü, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider arasında imzalandı.

Kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Tortum ilçesi Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adaların kent ve ülke turizmine kazandırılması için başlatılan yatırım çalışmaları sürüyor. Türkiye'deki örneklerinden büyük ve önemli turizm potansiyeline sahip bu doğal yapıların tanınırlığının artırılması amacıyla hazırlanan proje ile kompleks bir tesis yapılması planlanmaktadır. Yaklaşık olarak 4,3 milyon TL bütçeye sahip projenin 1,5 milyon TL'si KUDAKA tarafından karşılanacak.

Restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi çalışmalarını içeren proje kapsamında kurulacak tesis sayesinde yerli ve yabancı turistlere yüzen adaları görebilecekleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve keyifle zaman geçirebilecekleri sosyal bir alan sağlanmış olacak. Restoranda satışı yapılacak ürünlerin satın alımı için yerel üreticilere öncelik verilecek ve bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlanırken yöresel ürünlerin de tanıtımı yapılacak. - ERZURUM

Son dakika haberleri: Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor
Son dakika haberleri: Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor
Son dakika haberleri: Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor
Son dakika haberleri: Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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