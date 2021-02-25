Son dakika haberleri... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası sona erdi

25.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:14
Son dakika haberleri... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası sona erdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahallede,10 günlük karantina sona erdi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahallede,10 günlük karantina sona erdi.

Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde yaşayan Zeynep Arı, 1 Şubat'ta kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede 20 kişi koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 15 Şubat'ta karantinaya altına alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki 10 günlük karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Arı, "Mahallemizde 10 gün süren karantina sona ermiştir. Çok şükür vakalarımız bitti. Şuan için mahallemizde herhangi bir sıkıntı yok. Bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Son dakika haberleri... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası sona erdi
Son dakika haberleri... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin DEĞİRMENCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 10:29:23. #1.14#
title