Son dakika haberleri... Tokat'ta kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Tokat'ta kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Son dakika haberleri... Tokat'ta kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 9 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Göllü köyünde yaşayan Ç.Ş. (35), Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda kaybolan hayvanları Gülkonak köyü yakınlarında buldu.

Hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Hulusi Akar Bülent Turan Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Hande Yener Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Diego Arda Turan Aytaç Kara Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Tokat'ta kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:10:47. #1.14#

title