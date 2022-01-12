Son dakika haberleri: Tokat'ta jandarma yasaklı ırk 3 köpeği barınağa götürdü - Haberler
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Son dakika haberleri: Tokat'ta jandarma yasaklı ırk 3 köpeği barınağa götürdü

Son dakika haberleri: Tokat'ta jandarma yasaklı ırk 3 köpeği barınağa götürdü
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta yasaklı ırk 3 köpek, jandarma ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta yasaklı ırk 3 köpek, jandarma ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne, merkeze bağlı Çamlıbel beldesi ve Gökdere köyünde yasaklı ve tehlikeli iki pitbull ile dogo cinsi köpeğin bulunduğu ihbarı geldi.

Belde ve köye giden ekipler, köpekleri yakalayıp araca koydu ardından Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.

Jandarma ekipleri, ayrıca Çamlıbel beldesinde okul bahçesindeki 7 sahipsiz köpeği de yakalayarak barınak yetkilerine teslim etti.

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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