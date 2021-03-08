Manisa'da bir sokak Covid- 19 nedeniyle karantinaya alındı -Yeniden
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Manisa'da bir sokak Covid- 19 nedeniyle karantinaya alındı -Yeniden

08.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:22
Manisa'da bir sokak Covid- 19 nedeniyle karantinaya alındı -Yeniden

MANİSA'nın Akhisar ilçesi kırsal Kayalıoğlu Mahallesi, aynı sokak üzerinde oturan 24 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesi kırsal Kayalıoğlu Mahallesi, aynı sokak üzerinde oturan 24 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Akhisar Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Kayalıoğlu Mahallesi'nde bir sokağı karantinaya aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

"İlçemiz Kayalıoğlu Mahallesi Bağlarbaşı sokakta ikamet eden 25 kişinin Covid-19 test pozitifliği saptanması ve diğer vatandaşlara da bulaşması üzerine salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanma şartları çerçevesinde sokağın 8 Mart 2021 tarihi saat 17: 00'dan itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir."

Manisa'da bir sokak Covid- 19 nedeniyle karantinaya alındı -Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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