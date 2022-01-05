Son dakika haberleri... THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı bugünkü seferleri iptal etti - Haberler
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Son dakika haberleri... THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı bugünkü seferleri iptal etti

Son dakika haberleri... THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı bugünkü seferleri iptal etti
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, ülkede meydana gelen olaylar nedeniyle bu akşam planlanan "TK 354" sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı. THY'nin Nur Sultan'dan İstanbul'a yapacağı dönüş seferi de iptal edildi.

THY'nin dönüş seferi için Nur Sultan'da bulunan 4 kabin ve 2 kokpit görevlisinin bir otelde konakladığı öğrenildi.

THY yetkililerinin, ülkede meydana gelen olayları yakından takip ettiği, seferlerin geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği bildirildi.

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AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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