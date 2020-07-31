Son dakika haberleri | Tercan'daki yangında 4 ev ile 5 ahır zarar gördü
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Son dakika haberleri | Tercan'daki yangında 4 ev ile 5 ahır zarar gördü

Son dakika 3. sayfa haberi... Tercan'daki yangında 4 ev ile 5 ahır zarar gördü Erzincan'ın Tercan ilçesinde çıkan yangında 4 ev ile 5 ahır kullanılamaz hale geldi.

31.07.2020 07:26 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:09

Tercan'daki yangında 4 ev ile 5 ahır zarar gördü

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde çıkan yangında 4 ev ile 5 ahır kullanılamaz hale geldi.

Tercan'a bağlı Kuzören köyündeki Işık ailesine ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki 3 ev ile 5 ahıra da sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 ev ile 5 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Son dakika haberleri | Tercan'daki yangında 4 ev ile 5 ahır zarar gördü

Kaynak: İHA

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