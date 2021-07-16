TENCERE İÇİN TARTIŞTIĞI 2 AYLIK HAMİLE DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
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TENCERE İÇİN TARTIŞTIĞI 2 AYLIK HAMİLE DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan Merivan Avcı (16), komşusuna tencere verdiği gerekçesiyle tartıştığı dini nikahlı eşi S.Y (17) tarafından bıcaklanarak öldürüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan Merivan Avcı (16), komşusuna tencere verdiği gerekçesiyle tartıştığı dini nikahlı eşi S.Y (17) tarafından bıcaklanarak öldürüldü.Olay, dün akşam Edremit'in Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesinde keydana geldi. İddiaya göre eve gelen S.Y., komşuya verilen tencere yüzünden 2 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Merivan Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen S.Y. mutfaktan bıçak alınca Avcı kaçmaya çalıştı. Ancak, Merivan Avcı sırt kısmından aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, S.Y. ise olay yerinden kaçtı.Gürültü ve Avcı'nın yardım feryatları üzerine eve gelen komyşuları talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Avcı, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edilerek ameliyata alınan Merivan Avcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ZANLI KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, S.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan S.Y., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TENCERE İÇİN TARTIŞTIĞI 2 AYLIK HAMİLE DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
TENCERE İÇİN TARTIŞTIĞI 2 AYLIK HAMİLE DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
TENCERE İÇİN TARTIŞTIĞI 2 AYLIK HAMİLE DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
TENCERE İÇİN TARTIŞTIĞI 2 AYLIK HAMİLE DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
TENCERE İÇİN TARTIŞTIĞI 2 AYLIK HAMİLE DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TENCERE İÇİN TARTIŞTIĞI 2 AYLIK HAMİLE DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ - Haberler
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