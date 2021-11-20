Son dakika! ESENYURT'TA FECİ KAZA; 1 ÖLÜ 2 YARALI -3

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT Tem Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun çarptığı cipteki anne ve Türkmen kadın hayatını kaybetti. 3 yaşındaki çocuğun da ağır yaralandığı kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförü yakalandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Esenyurt, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü E.T., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı istikamete geçen kamyon 4 araca çarptı. Kamyonun çarptığı 34 BGV 965 plakalı cipteki bakıcısı olduğu öğrenilen Türkmenistan uyruklu Şirin isimli kadın camdan fırladı. Feci kazada anne Deniz Serinpınar ve 3 yaşındaki çocuğu Doğa Serinpınar da ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkmen bakıcı Şirin olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan anne ve çocuğunu kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Anne Deniz Serinpınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Doğa'nın tedavisi devam ederken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖR KAÇTI, YAKALANDI

Öte yandan hafriyat kamyonunun şoförü E.T. kaza sonrası kamyonu bırakarak olay yerinden kaçtı. Şoförün peşine düşen polis ekipleri E.T.'yi yakaladı. E.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü,