Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
25.09.2020 08:55 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:58
Son dakika gelişmesine göre Malkara ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.
Malkara ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.
Ferdi Yıldız yönetimindeki 39 LU 523 plakalı otomobil, Gözsüz Mahallesi'nde, Cemil Özdemir'in kullandığı ATV ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Özdemir, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral