Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

25.09.2020 08:55 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:58
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Malkara ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.

Malkara ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı.

Ferdi Yıldız yönetimindeki 39 LU 523 plakalı otomobil, Gözsüz Mahallesi'nde, Cemil Özdemir'in kullandığı ATV ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Özdemir, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Meryem Uzerli Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Türk Bursa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 08:58:33. #1.15#
title