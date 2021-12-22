Son dakika haberleri! Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü - Haberler
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

Kaza, Saray İlçesinde meydana geldi. Saray'dan Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Muzaffer Sevencan (27) idaresinde ki 59 TS 759 Plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniköy mevkiinde takla atarak petrol istasyonuna girdi. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı gören istasyon çalışanları durumu hemen 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muzaffer Sevencan'ın öldüğünü tespit ettiler.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından Sevencan'ın cenazesi adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla İlgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 Ölü

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