Son dakika haberleri: Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli, hakkında yakalama kararı verdi. Karar sonrası örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği belirtilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y., İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
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