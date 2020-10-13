Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

13.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:22
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir fabrikada kaynak yapıldığı sırada meydanda gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir fabrikada kaynak yapıldığı sırada meydanda gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında, işçilerin silolarda kaynak yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Bu sırada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Özgü Namal Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil Soner Sarıkabadayı
Spor Şenol Güneş Mustafa Cengiz Josef De Souza Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Ateş Türk Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 16:27:41. #1.15#
title