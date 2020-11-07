Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır."
07.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:16
Son dakika gelişmesine göre TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.
TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik