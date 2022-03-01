Son dakika haberleri | Tatile gittiği Odessa'da patlamalara şahit oldu, sınıra 8 kilometre yürüdü

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin ana vatana gelişleri devam ediyor. Tatil için gittiği Odessa'da patlamalara şahit olan Yavuz Dönmezer, Romanya sınırına 8 kilometre yürüdüğünü belirterek, "Allah savaşı kimseye yaşatmasın" dedi.

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 30 kişi, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Odessa'ya tatil için giden Yavuz Dönmezer, Moldova sınırına kadar kiraladığı araçla geldiğini ve yoğunluk nedeniyle bırakıp, 8 kilometre yürüdüğünü anlattı. Odessa'da patlamalara şahit olduğunu söyleyen Dönmezer, "Kaldığım yerin balkonuna tesadüfen çıktığımda patlamaları kendi gözümle gördüm. Panikle bir şey yapamadık. Şok hali, ilk gün ayrılmak istemedim çünkü herkes telaş yapıyordu. 'Bir şey olmaz' diye düşündüm ama daha sonra sokaktan bayağı bir patlama sesi duydum. Ertesi gün 'En yakın olan ülkeye Moldova'ya gideyim' dedim ama kilometrelerce kuyruklar var. Yaklaşık 5 saat arabayla sınırda bekledim. Daha sonra arabayı bıraktım ve yürümeye başladım, yaklaşık 8 kilometre yürüdüm" dedi.