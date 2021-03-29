81 yaşındaki kadın, taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu
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81 yaşındaki kadın, taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Güncel
81 yaşındaki kadın, taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Antalya'da, yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emine Arslan'ı mahalle girişindeki taş duvar üzerinde oturur vaziyette görenler, yanına gitti. Arslan'ın hareket etmediğini fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Emine Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP İNCELEMESİ SONUNDA NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

81 yaşındaki kadın, taş duvar üzerinde oturur halde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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