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Son dakika haberleri: Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

Son dakika haberleri: Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Alican E., tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı (56) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Alican E.,  tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı (56) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışmada Alican E., annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçakladı. Alican E., daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Yalın'ı Bozyaka Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yalın, hastanede hayatını kaybetti. Alican E., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri: Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri

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