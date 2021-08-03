Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.
Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. - Haberler
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