Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri