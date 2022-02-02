Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı, Yılmaz Okur - Güncel
 - Güncelleme:

Taksim'de boksör olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı'nda 29 Ocak Cumartesi saat 02.00 sıralarında 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddialara göre biri boksör, biri de trans birey olan iki kişi arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Karşılıklı küfürlerin edildiği tartışmada öfkelenen kişi, trans bireyi tekme tokat dövdü. Çevredekiler, araya girerek öfkeli kişiyi güçlükle sakinleştirdi ve kavgayı ayırdı. Yaşanan tartışma ve trans bireyin darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli kişinin trans bireyi darbettiği ve ardından araya girenler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Güncel

Cumartesi, Taksim, kavga, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title