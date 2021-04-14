Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
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Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı

Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ - Haberler | Güncel

TAKSİM'de lüks otellerin bulunduğu Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
TAKSİM'de lüks otellerin bulunduğu Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otellerde bulunan turistler sokağa çıkarken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayınlayan turistlerin maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Yangın saat 01.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kocatepe Mahallesi, Recep Paşa Caddesi'nde bulunan restoranda çıktı. Restorandan yükselen dumanlar bazı otelleri de etkiledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

 

TURİSTLER SOKAĞA DÖKÜLDÜDuman birçok oteli etkilerken, otellerde kalan turistlerde sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan turistlerin çoğunun maske takmadığı görülürken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Onlarca turiste itfaiye ekiplerinin çalışmalarını film izler gibi izledi.  İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜİtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yangın söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından kesinleşecek. 

- İstanbul
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı
Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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