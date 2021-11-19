Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Diyarbakır'da kan donduran görüntüler.

Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir şahıs takip ettiği kişiyi sokak ortasından boynunu keserek vahşice öldürdü. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Lise 4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevinde tutuklu hüküm yiyen ve korana virüs sürecinde denetim serbestliği ile tahliye edilen Ali Kaya (57), arkasından takip edilen şahıs tarafından hunharca katledildi. Saldırgan, Kaya'nın boynunu keserek vücudunu da defalarca bıçakladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, iddiaya göre Kaya'nın aile içi husumeti olduğu belirtildi.

Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kan donduran görüntüler...Takip ettiği kişiyi sokak ortasında vahşice böyle öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri

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