Son dakika haberleri: Sütçüler orman yangını 8'inci günde kontrol altında
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Son dakika haberleri: Sütçüler orman yangını 8'inci günde kontrol altında

Son dakika haberleri: Sütçüler orman yangını 8'inci günde kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ISPARTA'nın Sütçüler ilçesindeki orman yangını, 8'inci günde kontrol altına alındı.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesindeki orman yangını, 8'inci günde kontrol altına alındı. Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Artık herhangi bir tehlike arz etmiyor" dedi.

Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde geçen pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına helikopterler ve uçaklarla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerle de karadan müdahale edildi.

Orman yangını, 8'inci günde kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam edeceğini belirten Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, "Yanan kökler var. Ekiplerimiz onları söndürüyor. Herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bölgede sadece yer ekipleri çalışıyor. Helikopter tedbir amaçlı keşif yapıyor. Sahanın içerisinde ateş tamamen bitene kadar soğutma çalışmaları devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Sütçüler orman yangını 8'inci günde kontrol altında
Son dakika haberleri: Sütçüler orman yangını 8'inci günde kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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