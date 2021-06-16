Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
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Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi

Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'dan Kumluca Hali'ne gitmekte olan tır, yağış yüzünden kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Antalya'dan Kumluca Hali'ne gitmekte olan tır, yağış yüzünden kayganlaşan yolda kaza yaptı. Yaralı sürücü, ambulansı şoför koltuğunda sigara içerek bekledi.

Kaza, Kemer ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Antalya'dan yük almak üzere Kumluca ilçesine gitmekte olan 63 ABZ 257 plakalı tırın sürücüsü Bekir A., Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki keskin virajda aracın kontrolünü kaybetti. Kaymaya başlayan tırı yavaşlatmak için frene basan sürücü, kontrolü sağlayamadı ve araç yol kenarındaki bir ağaca çarptıktan sonra savrularak tüm yolu kapattı. Çarpmanın etkisiyle çekicinin ön kısmı paramparça olurken, enkazın parçaları olay yerindeki akaryakıt istasyonunda bulunan araç ve insanların üzerine yağdı. Kazada yaralanan sürücü Bekir A, 112 ambulansının gelmesini sürücü koltuğunda sigara içerek bekledi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında çekicide uyumakta olan yedek sürücü Mehmet. İ. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Vinç yardımıyla kaza yapan araç yoldan kaldırıldıktan sonra Karayolları Yol Bakım ekibi de tırın delinen yakıt deposundan yola akan mazotu ve enkazı temizleyerek, yola kum serpti.

Kaza yüzünden D-400 karayolunda trafik 4 saate yakın aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi
Son dakika haberleri: Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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