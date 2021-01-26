Su kanalına düşen 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı
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Su kanalına düşen 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

26.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:24
Su kanalına düşen 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

SAMSUN'da sulama kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri ve bekçiler tarafından kurtarıldı.

SAMSUN'da sulama kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri ve bekçiler tarafından kurtarıldı. 

Olay, Yakakent ilçesi Tosköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gece devriyesinde olan polis ve bekçilerden oluşan ekip sulama kanalının yanından geçtikleri sırada bir ses duydu. Kanala giden ekipler 4 köpeğin, 2 metre derinliğindeki kanala düştüğünü ve boğulmak üzere olduğunu gördü. Ekipler köpekleri mahsur kaldıkları yerden kurtardı. O anlar ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.


Su kanalına düşen 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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