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Son dakika haberleri: Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

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Son dakika haberleri: Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberler... BARTIN'da, su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Altun (78), itfaiye ekiplerince yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Altun (78), itfaiye ekiplerince yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bartın- Karabük yolu Potbaşı mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Hüseyin Altun yönetimindeki 74 AU 336 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü Altun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yaralı çıkarıldı. Hüseyin Altun, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri: Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri: Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri: Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri: Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri: Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberleri: Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

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