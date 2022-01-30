KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - - (Özel) Spor kompleksinde seri hırsızlık: Polis havuzda takip edip dışarıda suçüstü yakaladı

Kağıthane'de iki hırsız spor kompleksinde yüzme havuzuna giren 6 kişinin telefonunu çaldı

Kağıthane polisinin hem havuzda hem de komplekste kılık değiştirerek suçüstü yakaladığı hırsızlar tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'deki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'ne farklı zamanlarda tek üye kartıyla giren iki hırsız, soyunma odasındaki dolaplardan havuzda yüzen 6 kişinin yaklaşık 55 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri havuzda üye, komplekste ise güvenlik görevlisi kılığına girerek aldığı önlemlerle hırsızları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde bu ay içerisinde yaşanan olaylarda, eşyalarını soyunma odasına bırakarak yüzme havuzuna giren Mustafa K., Hacı Bilal A., Yiğit Ö., Berkay D., Evren Ç. ve Osman Salih K.'nın cep telefonu farklı gün ve zamanlarda çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Havuzda yüzen 6 kişinin telefonunu çaldılar

Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı saat diliminde içeriye Berkay D., Yiğit Ö., Mustafa K. ve Mahsum B.'nin girdiğini belirledi. Ancak polis, seansın bitmesine yaklaşık 40 dakika kala B.'nin elinde bir poşetle dışarıya çıktığını tespit etti. Tespitlerin ardından devam eden çalışmalarda telefonları çalınan diğer üyeler Evren Ç. ve Osman Salih K. ile birlikte Selman K.'nın giriş yaptığı ancak K.'nın seansın bitmesine yarım saat kala çıkış yaptığı belirlendi.

Kağıthane polisi kameraları detaylı şekilde inceledi

Kağıthane polisi şahısların kimliklerinin tespit etmesinin ardından Mahsum B.'nin daha önceden Sultangazi'deki bir spor kompleksinde benzer bir suça karıştığı için üyeliğinin iptal edildiği bilgisine ulaştı. Selman K.'nın ise geçtiğimiz 2009 yılında Bayrampaşa'daki bir spor kompleksinde benzer suçtan ötürü yakalandığı tespit edildi. Bu sebeple Mahsum K.'nın, suç ortağı olan Selman K.'nın üyelik kartını kullanarak içeriye girdiği belirlendi. Şahısların geçmişte karıştığı suçları da bulan polis ekipleri, bu nedenle ikamet ettikleri adrese yakın noktalar yerine Kağıthane'deki kompleksi hedef aldıklarını öğrendi.

Polis havuzda ve komplekste önlem aldı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, önceki hafta Salı günü hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri iki şahsın, saat 14.00-15.00 arasındaki erkekler için açık olan seansa gelme ihtimalleri üzerine kompleks içerisinde ve çevresinde geniş önlem aldı. Polislerden biri seansın olacağı yere üye gibi girip mayo giyerek yüzme havuzunda beklerken, bir başka polis ise özel güvenlik görevlisi kılığına girerek kapı girişinde beklemeye başladı.

Hırsızlık kaçarken suçüstü yakalandı

Seans başlamadan bir süre önce gelen Selman K., tuvalete gitme bahanesiyle komplekse giriş yaptıktan sonra soyunma odasına girerek Hacı Bilal A.'ya ait cep telefonunu çaldı ve 4 dakika sonra çıkış yaptı. Bunun üzerine şahsı durduran Kağıthane polisi, elinde ve cebinde 2 adet cep telefonu olduğunu gördü. Şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri gözaltına alırken, kompleksin dışında bekleyen Mahsum B. ise kaçmaya çalışırken yine polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Seri hırsızlar tutuklandı

Gözaltına alınan 2 şahıs, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.