Son dakika haberleri... Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden bir şahsın, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devlet büyüklerini kastederek küçük düşürücü ve aşağılayıcı fotoğraflar ile Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespiti üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler kimliği tespit edilen şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. - MALATYA

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