Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza
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Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza

27.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:55

Antalya'da otoyol emniyet şeridinde lüks otomobilini park ettikten sonra portatif sandalyeye oturarak tabancayla havaya ateş eden magandaya bin 294 lira ceza kesildi.

Antalya'da aracını otoyol emniyet şeridine park edip, sonra portatif sandalyeye oturarak tabancayla havaya ateş eden şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Elindeki kuru sıkı tabancayı otluk alana atan şahsa 'Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu'na muhalefetten bin 294 TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve Döşemealtı ilçesi Antalya-Isparta karayolu Kızıllı bölgesinde çekilen bir görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti. 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park edip kapılarını açan 29 yaşındaki H.U, yanında getirdiği portatif sandalyeye oturarak belinden kuru sıkı tabancasını çıkarıp havaya 6 el ateş etti.

TABANCAYI OTLUK ALANA ATTI

Bu sırada aracın tavanı kapanırken tavana asılı Türk bayrağı görüntülere yansıdı. Sosyal medyada müzik eşliğinde paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma, H.U.'nun olduğu bölgeye geldi. Jandarmayı karşısında gören H.U., tabancayı otluk alana attı. Jandarma tabancayı bularak, H.U'ya 'Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu'na muhalefetten bin 294 TL idari para cezası uyguladı.

Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
YUSUFCUK: Allah''tan 1. 295 değilmiş ucuz kurtarmış. Yoksa ödeyemezdi 1295''i
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ŞAKAMI BU: Hiç vermeseydiniz daha iyi ? Bence bu cezalar aylık gelir yüzdesine göre verilmeli. Şu tipe baksana ya. Davranışlara bak. . . Ben utandım izlerken
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MAGANDA: normalde 1300 tl versem böyle bir şey yapamazdım eyvallah
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