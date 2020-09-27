Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza

Antalya'da otoyol emniyet şeridinde lüks otomobilini park ettikten sonra portatif sandalyeye oturarak tabancayla havaya ateş eden magandaya bin 294 lira ceza kesildi.

Antalya'da aracını otoyol emniyet şeridine park edip, sonra portatif sandalyeye oturarak tabancayla havaya ateş eden şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Elindeki kuru sıkı tabancayı otluk alana atan şahsa 'Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu'na muhalefetten bin 294 TL idari para cezası uygulandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve Döşemealtı ilçesi Antalya-Isparta karayolu Kızıllı bölgesinde çekilen bir görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti. 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park edip kapılarını açan 29 yaşındaki H.U, yanında getirdiği portatif sandalyeye oturarak belinden kuru sıkı tabancasını çıkarıp havaya 6 el ateş etti.

TABANCAYI OTLUK ALANA ATTI

Bu sırada aracın tavanı kapanırken tavana asılı Türk bayrağı görüntülere yansıdı. Sosyal medyada müzik eşliğinde paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma, H.U.'nun olduğu bölgeye geldi. Jandarmayı karşısında gören H.U., tabancayı otluk alana attı. Jandarma tabancayı bularak, H.U'ya 'Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu'na muhalefetten bin 294 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı