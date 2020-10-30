Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü
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Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü

30.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:39
Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı otelden ayrılan Faruk İpek (27), kullandığı motosikletle geçirdiği kazada öldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı otelden ayrılan Faruk İpek (27), kullandığı motosikletle geçirdiği kazada öldü. Kazayı duyup gelen iş arkadaşları, 'Faruk kardeşim, haydi kalk gidelim' diye gözyaşı döktü. Faruk İpek'in, otelin kapanması nedeniyle bugün son kez işe gittiği öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Boğaz Mevkisinde bulunan beş yıldızlı bir otelde çalışan ve iş çıkışı motosikletiyle mesai sonrası eve giden Faruk İpek, kullandığı 07 MPL 92 plakalı motosikletle kaza yaptı. Kazada motosiklet 100 metre savrulurken, yola düşen Faruk İpek, olay yerinde hayatını kaybetti.

'FARUK KARDEŞİM KALK GİDELİM'Kazayı duyup olay yerine gelen arkadaşları, 'Faruk, kardeşim kalk. Haydi kalk gidelim' diye feryat ederek gözyaşı döktü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarmanın incelemesinin ardından İpek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SON İŞ GÜNÜYDÜ

Manavgat'ın Boğaz mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelin SPA merkezinde çalışan Faruk İpek'in, otelin kapanması nedeniyle bugün son kez işe gittiği ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.


Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü
Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü
Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü
Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü
Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü
Son dakika haberleri | Son iş günü mesaisi sonrası motosiklet kazasında öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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