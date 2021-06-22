Son dakika haberleri! Söke'de ev yangını
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Son dakika haberleri! Söke'de ev yangını

Son dakika haberleri! Söke'de ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Savuca Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kül oldu.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Savuca Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre; Savuca mahallesi 23'üncü sokakta Nasır Gökmen'e ait evde yangın çıktı. Yangında alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Söndürülen yangın sonrasında evde ciddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçti. - AYDIN

Son dakika haberleri! Söke'de ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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