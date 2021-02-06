Son dakika haberleri | Sokak kısıtlamasında İstanbul turistlere kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentin tarihi alanlarında turistlerin hareketliliği gözleniyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sokaklar, caddeler ve meydanlarda sakinlik yaşanıyor.

Kentte, sadece genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenlerin görülürken, kısıtlamadan muaf olan turistler ise tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor.

Güneşli havanın yaşandığı kentte, Ortaköy'de güneşin tadını çıkaran turistler, kuşlara yem vererek fotoğraf çekti.

Taksim, İstiklal Caddesi, Karaköy, Sultanahmet, Sirkeci ve Eminönü'ndeki turistlere hizmet veren iş yerlerinin de açık olduğu görüldü. Hediyelik eşya, market, şekerlemeciler ve kuruyemişçilerden alışveriş yapan turistlerin sahil kesimlerinde de yürüyüş yaptığı gözlendi.

Polis ekipleri de Sultanahmet meydanına girmek isteyen turistlerin pasaportlarını kontrol etti.

Kısıtlama kapsamında ana arterlerde ve caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını inceledi.

Ana yollar ve caddelerde sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 12.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak kaydedildi.

Diğer taraftan, bazı vatandaşların da market, manav ve kasaplardan alışveriş yaptığı gözlendi.

Belediye ekipleri yollarda tamir ve bakım çalışması yaparken, toplu taşıma araçlarının da sakin olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri