Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada

14.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:54
Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada

Son dakika haberlerine göre Alper KORKMAZ / BAHÇELİEVLER'de sokağa çıkma yasağına rağmen işyerinde hırsızlık yapan şüpheli kameraya yansıdı.

Alper KORKMAZ/ BAHÇELİEVLER'de sokağa çıkma yasağına rağmen işyerinde hırsızlık yapan şüpheli kameraya yansıdı.  Sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 180 lira para cezası kesilen şüpheli, "Hırsızlık" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından ise adliyeye sevk edildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2020 tarihi saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde hırsızlık olayı olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri, eve gittiğinde şüpheli Uğur D.'nin 18 numaralı binaya hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ancak gerçekleştiremediğini tespit etti. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda,  şüpheli Uğur D.'nin aynı gün saat 10.15 sıralarında 14 numaralı binada bulunan bir işyerine girdiği de tespit edildi. Şüphelinin yanında bulunan çantada ise 1 adet şarjlı matkap, 1 adet alet edevat çantası, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet ingiliz anahtarı, 1 adet siyah kol saati, 2 adet kapı kilidi ve anahtar, 1 adet uydu alıcısı ve kumanda, 1 adet musluk, 2 adet murç diye tabir edilen ucu sivri demir eşyalar olduğu belirlendi. Eşyaların 14 numaraları binadaki işyerinden çalınan eşyalar olduğu belirlendi. Şüpheli  hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Şüpheli "Hırsızlık" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından ise adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada
Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada
Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada
Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada
Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank
Magazin Hadise Nilgün Belgün Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Falcao Okan Buruk Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Erkek İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:53:59. #1.15#
title