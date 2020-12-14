Son dakika haber! Sokağa çıkma yasağında hırsızlık kamerada

Alper KORKMAZ/ BAHÇELİEVLER'de sokağa çıkma yasağına rağmen işyerinde hırsızlık yapan şüpheli kameraya yansıdı. Sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 180 lira para cezası kesilen şüpheli, "Hırsızlık" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2020 tarihi saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde hırsızlık olayı olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri, eve gittiğinde şüpheli Uğur D.'nin 18 numaralı binaya hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ancak gerçekleştiremediğini tespit etti. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, şüpheli Uğur D.'nin aynı gün saat 10.15 sıralarında 14 numaralı binada bulunan bir işyerine girdiği de tespit edildi. Şüphelinin yanında bulunan çantada ise 1 adet şarjlı matkap, 1 adet alet edevat çantası, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet ingiliz anahtarı, 1 adet siyah kol saati, 2 adet kapı kilidi ve anahtar, 1 adet uydu alıcısı ve kumanda, 1 adet musluk, 2 adet murç diye tabir edilen ucu sivri demir eşyalar olduğu belirlendi. Eşyaların 14 numaraları binadaki işyerinden çalınan eşyalar olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Şüpheli "Hırsızlık" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz