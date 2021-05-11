Son dakika haberleri... SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi

Son dakika haberleri... SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde SMA hastası Elif'e polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde SMA hastası Elif'e polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Polis ekiplerini ellerinde pastalarıyla evinin kapısında gören Elif, büyük sevinç yaşadı.

4 Eylül Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerindeki evlerinde ailesiyle birlikte yaşayan SMA hastası Elif Karayılan, 18 yaşına girdi. Tam kapanma tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Elif'e komşuları sürpriz yapmak istedi. Bu konuda polis ekiplerinden yardım talep etti. Elif Karayılan'ın doğum günü olduğunu öğrenen polisler, Elif'e sürpriz doğum günü kutlaması yaparak güzel ve anlamlı bir jest yaptılar. Doğum günü pastası alarak Elif'in kapısını çalan ekipler, genç kıza büyük mutluluk yaşattılar. Polis ekiplerini ellerinde pastalarıyla evlerinin kapısında görünce duygulanan Elif, çok büyük mutluluk yaşadı. Elif, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bu güzel sürprizleri için teşekkür ederek kendisini çok mutlu ettiklerini söyledi. - BİLECİK

Son dakika haberleri... SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri... SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi
Son dakika haberleri... SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hadise Eda Ece Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:11:01. #1.16#

title