Son dakika haberleri... Sivas'ta çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri... Sivas'ta çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı

10.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:34
Son dakika haberleri... Sivas'ta çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde ısınmak için tenekede yaktıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde ısınmak için tenekede yaktıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'dan patates hasadı için Hafik ilçesine aileleri ile birlikte gelen ve yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 kardeş ısınmak için ateş yaktı.

Yaktıkları ateşi daha sonra çadırın içerisine alan Ramazan, Ferda, Enes ve Serkan Erez kardeşler bir süre sonra uyuyakaldı.

Çadırın dumanla dolduğunu gören diğer tarım işçileri 4 kardeşi Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine götürdü.

Çocuklar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Sivas'a sevk edildi.

Çadırın içine aldıkları ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen 4 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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