ŞİŞLİ'DE YOLCU ALDIĞI TURİSTLERİN PARALARINI ÇALAN TAKSİCİ KAMERADA
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ŞİŞLİ'DE YOLCU ALDIĞI TURİSTLERİN PARALARINI ÇALAN TAKSİCİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de aracına binen turistlerin para ve cep telefonlarını çalan taksici yakalandı.

ŞİŞLİ'de aracına binen turistlerin para ve cep telefonlarını çalan taksici yakalandı.O anlar kameralara yansıdı.

Şişli'de taksici İ.Ç., farklı tarihlerde aracına binen turistlerden yankesicilik yöntemiyle 350 avro, bin lira para ve cep telefonu çaldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, taksici İ.Ç.'yi geçen cumartesi gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE YOLCU ALDIĞI TURİSTLERİN PARALARINI ÇALAN TAKSİCİ KAMERADA
ŞİŞLİ'DE YOLCU ALDIĞI TURİSTLERİN PARALARINI ÇALAN TAKSİCİ KAMERADA
ŞİŞLİ'DE YOLCU ALDIĞI TURİSTLERİN PARALARINI ÇALAN TAKSİCİ KAMERADA
ŞİŞLİ'DE YOLCU ALDIĞI TURİSTLERİN PARALARINI ÇALAN TAKSİCİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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