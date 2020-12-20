Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE TRAFİK TARTIŞMASINDA SİLAH ÇEKİLDİ; O ANLAR KAMERADA
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Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE TRAFİK TARTIŞMASINDA SİLAH ÇEKİLDİ; O ANLAR KAMERADA

20.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:01
Son dakika haberleri! ŞİŞLİ'DE TRAFİK TARTIŞMASINDA SİLAH ÇEKİLDİ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberler... Özgür EREN İSTANBUL DHAŞişli'de iki şoförün trafikteki "Yolu neden kapatıyorsun" kavgasında silah çekildi.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli'de iki şoförün trafikteki "Yolu neden kapatıyorsun" kavgasında silah çekildi. Kavga eden iki şoförü ayırmaya çalışan kadın ise kavganın arasında kaldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Fulya Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre, bir markete mal götüren toptancı, kamyonetini yol ortasında durdurarak ürünleri indirdi. Bu sırada yoldan geçmek isten otomobil sürücüsü yolun kapatıldığını söyleyerek kornaya bastı. Yolun açılmaması üzerine bağırmaya başlayan otomobil sürücüsü "Yolu neden kapatıyorsun?" diyerek kamyonet şoförü ile tartışmaya başladı. Otomobilde bulunan bir kişinin de araçtan inmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine toptancı kamyonetindeki sopayı alarak yol isteyen sürücünün üzerine yürüdü. Otomobil sürücüsü de arabasından silahını çıkararak bir el havaya ateş etti. Toptancının elindeki sopayı alan otomobil sürücüsü, bir elinde silah bir elinde sopa toptancıya saldırdı. Araya girenlere rağmen toptancı darp edildi. 

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, toptancının kamyonetinden sopayı alarak otomobil sürücüsünün üzerine yürümesi görülüyor. Silahını çıkaran otomobil sürücüsünün de kamyonet şoförünün elinden sopayı alarak onu darp etmesi görülüyor. Otomobilde bulunan bir kadın ise kavganın büyümemesi için uzun süre tarafları yatıştırmaya çalışıyor. Araya girenlerin yardımıyla kavga sonlandırılıyor. Otomobil sürücüsü ve arkadaşları da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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