Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Şişli'de eski iş ortağı oldukları öğrenilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Şişli'de eski iş ortağı oldukları öğrenilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22: 45 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi Yeni Yol Caddesi ile Susam Sokak kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski iş ortağı oldukları öğrenilen Cengiz Sarı ile Suat Deniz arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Suat Deniz ve yanındaki arkadaşları tek başına olan Cengiz Sarı ile kavgaya tutuştu. Cengiz Sarı elindeki ekmek bıçağıyla Suat Deniz ve arkadaşlarına saldırarak şahıslardan birini yaraladı. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada Suat Deniz'in arkadaşlarından biri elindeki silah ile Cengiz Sarı'ya 5-6 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Cengiz Sarı, vücuduna isabet eden iki mermiyle ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yerde yaralı halde yatan Cengiz Sarı'ya ilk müdahalesini yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırıda bıçakla yaralanan şahıs ise sağlık ekipleri beklenmeden vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı
Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı
Bursa'da sabah dükkan akşam banka soyan pişkin hırsız yakalandı
Bursa'da sabah dükkan akşam banka soyan pişkin hırsız yakalandı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam, 40 milyonluk servetini eğitime bağışlamış
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam, 40 milyonluk servetini eğitime bağışlamış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Şişli'de eski iş ortakları arasında silahlı bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 07:10:33. #1.15#

title