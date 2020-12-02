Son dakika haberi! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevkedildi
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Son dakika haberi! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevkedildi

02.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:57
Son dakika haberi! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevkedildi

Son dakika haberleri... İSTANBUL'daki terör operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda aralarında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'daki terör operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda aralarında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi. 

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Son dakika haberi! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevkedildi
Son dakika haberi! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevkedildi
Son dakika haberi! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevkedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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