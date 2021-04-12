Son dakika haberleri: Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler: ERZURUM'un Oltu ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ö.Ç., kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ö.Ç., kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ö.Ç., sırtındaki bıçakla hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Ziyabey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ö.Ç., arkasından yaklaşan kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Yere yığılan Ö.Ç.'ye ilk müdahale, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ö.Ç., daha sonra sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.Ç.'nin, ifadesinde, kendisini bıçaklayan kişiyi görmediğini söylediği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN