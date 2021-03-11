Son dakika haberleri: Şırnak'ta şehit düşen polisin ismi kütüphanede yaşayacak
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta şehit düşen polisin ismi kütüphanede yaşayacak

11.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:23
Son dakika haberleri: Şırnak'ta şehit düşen polisin ismi kütüphanede yaşayacak

Son dakika haber: Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016'da şehit düşen özel hareket polisi Gültekin Tırpan'ın ismi bir okulun kütüphanesine verildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016'da şehit düşen özel hareket polisi Gültekin Tırpan'ın ismi bir okulun kütüphanesine verildi.

İdil'de terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracının geçişi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Tırpan'ın adına Fatih Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua okunan törende, öğrenciler de şiirler okudu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada, 2016'da şehit olan Tırpan'ın ismini ebedileştirmek için adına okulda kütüphane açıldığını söyledi.

"Şehitlerin hatıraları ve aileleri bizlere emanettir. Onların isimlerini yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullanan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Aziz şehitlerimiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz, bayrağımız için yaradan tarafından bahşedilen en kıymetli varlıkları olan canlarını gözlerini kırpmadan feda ettiler. Şimdi hatıralarını yaşatma gayreti içerisindeyiz ve olmaya da inşallah devam edeceğiz. Bugün bu kütüphane açılışı vesilesi ile şehitlerimizi yad ediyoruz."

Programı video konferans bağlantısıyla canlı takip eden Tırpan ailesine hitap eden Pehlivan, "Biz sizlere minnettarız, sizler şehitlerimizin bize emanetisiniz. Sizin ve sizin gibi tüm şehit annelerimizin, babalarımızın, kardeş ve eşlerinin başımızın üzerinde yeri var. Sizler için bizler duacıyız, şehidimize duacıyız." dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İdil Kaymakamı Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Barış Ağırgötüren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Kozan ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Ay katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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