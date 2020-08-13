Son dakika haberleri! Şiringül ve Şahin ailelerinin mutlu günü Son dakika haberleri... Gaziantep'te uzun yıllar gazetecilik yaparak mesleğini devam ettiren Yeni Çizgi Gazetesi sahibi ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şahin'in oğlu Av. Okan Şahin, Şiringül ailesinin kızı Aysel Nur Şiringül ile hayatını birleştirdi.

Gaziantep'te uzun yıllar gazetecilik yaparak mesleğini devam ettiren Yeni Çizgi Gazetesi sahibi ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şahin'in oğlu Av. Okan Şahin, Şiringül ailesinin kızı Aysel Nur Şiringül ile hayatını birleştirdi. Gazeteci Bekir Şahin'nin oğlu Gaziantep Barosu'na kayıtlı Av. Okan Şahin, Aysel Nur Şiringül ile düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdiler. Pandemi süreci nedeniyle 2 saatle sınırlı düğünde, katılımcılar maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarken, sadece orta oyun ile genç çiftlerin düğünlerine eşlik ettiler. Misafirlere bol bol kolonya ve dezenfektanlarla da korundu. Şiringül ve Şahin çifti, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uygun olarak düğünlerini tamamladı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA