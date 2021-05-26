Son dakika haberleri! Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu Sinop kent merkezi sahil kesiminde ölü yunus kıyıya vurdu.
Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
SİNOP - Sinop kent merkezi sahil kesiminde ölü yunus kıyıya vurdu.
Enver Bahadır Caddesi'nde gezerken sahil şeridinde kıyıya vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Yunusun açıkta öldükten sonra dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenmiş olabileceği tahmin diliyor. Ölü yunus, Sinop Belediyesi ekipleri tarafından çöp poşetine konularak bulunduğu noktadan kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta