Son dakika haberleri: Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri: Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kılıçlı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanında yangın çıkması üzerine Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer 1 ekskavatör ve 50 personelle alevlere müdahale etti.

Yol bulunmayan yamaç alanda etkili olması nedeniyle ekipler, zor şartlarda yangını söndürme çalışması yürütüyor. Ekipler, daha iyi müdahale edebilmek için yangın bölgesinde iş makineleriyle 3,5 kilometre yol açtı.

Yangın söndürme çalışmalarına Türkeli ile Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden de ekipler destek verdi.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir, yangının yaklaşık 3 hektar alanda devam ettiğini söyledi.

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Adın da yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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