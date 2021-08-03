Son dakika haberleri! Simav'da ev yangını
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Son dakika haberleri! Simav'da ev yangını

Son dakika haberleri! Simav'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demiciköy beldesinin Çaysimav mahallesinde çıkan ev yangını paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demiciköy beldesinin Çaysimav mahallesinde çıkan ev yangını paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Simav'a bağlı Demiciköy beldesinin Çaysimav mahallesindeki Bahçelievler sokağında Mehmet Şahin'e ait evde, dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, evli ve 2 çocuklu Mehmet Şahin'e( 62) ait evin içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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