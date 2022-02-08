Son dakika haberleri! Silivri'de banka güvenlik görevlisini taşla yaralayan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisini başına taşla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Albay Yunus Dirik Caddesi'ndeki banka şubesine elinde taşla giren kişi, güvenlik görevlisinin kafasına taşla vurdu.

Bankadaki diğer kişilerce etkisiz hale getirilen B.Ö, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında bir adet kesici alet de ele geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

Başına aldığı darbeyle yaralanan görevli ise hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde güvenlik görevlisinin daha önce kendisine küfür ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.