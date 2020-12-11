Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı

11.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:14
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın Orhangazi ilçesinde husumetli taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada, yoldan geçen bir kişi vurularak, yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde husumetli taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada, yoldan geçen bir kişi vurularak, yaralandı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan bir şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan M.K. (48) ve C.Y. (37), kahvehane önünde karşılaştı. Minibüsünde olan M.K. ile C.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y., tabancayla M.K.'ye ateş açtı. M.K.'nin yanında olan oğlu T.K. (28) da tüfek ile ateş açarak, karşılık verdi.  Çıkan çatışmada, yoldan geçen Kerim F. (36) sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri ise M.K. ve T.K. ile olaya karıştığı iddia edilen adı açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, kaçan C.Y.'yi yakalamak için çalışmalara başladı.

 


Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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