Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı baskınında ortaya çıkan manzara polisi bile şaşırttı

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Silah kaçakçılığı baskınında ortaya çıkan manzara polisi bile şaşırttı

İstanbul'da yasa dışı silah operasyonu

Operasyonda nesli tükenmekte olan hayvanlara rastlandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yapan zanlı operasyonla yakaladı. Silivri'de bir eve düzenlenen baskında nesli tükenmekte olan puma, iguana, rakun gibi havyanlar bulundu.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah, Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlilerince İstanbul genelinde yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

19 Ağustos günü Güngören ve Silivri İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda; 1 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör, 43 adet fişek, 25 adet av tüfeği fişeği, 14 adet sürgü, 1 adet açık namlu, 1 adet zımpara makinası, 1 adet metal işlemeleri için kullanılan lazer makinası, çok sayıda icra yayı, icra mili ve muhtelif tabanca aparatları ele geçirildi.

Öte yandan Silivri'deki ikamet bahçesinde yapılan aramalarda ise nesli tükenmekte olan hayvanlara rastlandı. İkamet bahçesinde bulunan Puma, iguana, savannah cins kedi, tavus kuşu, rakun, flamingo, deve kuşu, yabani kaz ve çok sayıda değişik cinslerde hayvan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.Ç. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı " tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA