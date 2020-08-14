Son dakika haberleri... Siirt'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Siirt'in Baykan ilçesinde 998 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
14.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:08
Siirt'in Baykan ilçesinde 998 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada 988 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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Kaynak: AA