Son dakika haberleri: Siirt'te feci ölüm: Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Siirt'te feci ölüm: Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Siirt'te feci ölüm: Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde bozulan biçerdöverini tamir etmek isteyen bir kişi, aracın aniden çalışması sonucu biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bozulan biçerdöverini tamir etmek isteyen bir kişi, aracın aniden çalışması sonucu biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde meydana geldi. Biçerdöver sürücüsü Mustafa P. (48) araçta meydana gelen arızayı gidermek için tarım aracının altına yattı. Mustafa P., tamir esnasında aracın çalışması sonucu biçerdövere sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman'ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son dakika haberleri: Siirt'te feci ölüm: Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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